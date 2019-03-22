Megastar Tarkan'ın Bülent Ersoy'a özel yaptığı sözü ve bestesi kendisine ait 'Ümit Hırsızı' adlı şarkı ile Ersoy, müzikseverler ile uzun bir aradan sonra yeniden buluşuyor. Tarkan, bu haberi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Tarkan, söz ve bestesi kendisine ait olan Ümit Hırsızı isimli bir şarkı yapıp Diva'ya armağan etti. Şarkıyı çok beğenen Ersoy, klip için Nihat Odabaşı ile anlaştı. Şarkıya Kemerburgaz'daki bir platoda klip çekildi. Sete tonlarca kum taşındı.