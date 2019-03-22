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  • 22.03.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 10:46

ve 'dan bomba gibi düet:

, söz ve bestesi kendisine ait olan isimli bir şarkı yapıp 'a armağan etti. Bülent Ersoy ile düet yapan Tarkan, sosyal medya hesabından 'Ümit Hırsızı' isimli şarkının yarın dijital platformlarda olacağını paylaştı.

Megastar Tarkan'ın Bülent Ersoy'a özel yaptığı sözü ve bestesi kendisine ait 'Ümit Hırsızı' adlı şarkı ile Ersoy, müzikseverler ile uzun bir aradan sonra yeniden buluşuyor. Tarkan, bu haberi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu. Tarkan, söz ve bestesi kendisine ait olan Ümit Hırsızı isimli bir şarkı yapıp Diva'ya armağan etti. Şarkıyı çok beğenen Ersoy, klip için Nihat Odabaşı ile anlaştı. Şarkıya Kemerburgaz'daki bir platoda klip çekildi. Sete tonlarca kum taşındı.

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