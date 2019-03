Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın iş adamı Can Çelebi ile aşk yaşadığı iddia etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşk, uçuş biletleri ile ortaya çıktı. 3 yıllık sevgilisi Birkan Sokullu'dan Kasım ayında ayrılan Berrak Tüzünataçi aşkı Ivana Sert'in Aralık ayında ayrıldığı işadamı Can Çelebi'de buldu. Ivana Sert ile Can Çelebi de 3 yıllık ilişkilerini sonlandırmışlardı.