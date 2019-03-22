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  • 22.03.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 11:43

kalbini Can Çelebi'ye kaptırdı! İkili birlikte Düsseldorf'a uçuyor!

ve iş insanı Can Çelebi aşk yaşamaya başladı. Ivana Sert'ten yeni ayrılan Can Çelebi ile Birkan Sokullu ile ayrılan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın hafta sonu kaçamağı için birlikte Düsseldorf'a gittiği ortaya çıktı. Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Can Çelebi kimdir?

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın iş adamı Can Çelebi ile aşk yaşadığı iddia etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen sürpriz aşk, uçuş biletleri ile ortaya çıktı. 3 yıllık sevgilisi Birkan Sokullu'dan Kasım ayında ayrılan Berrak Tüzünataçi aşkı Ivana Sert'in Aralık ayında ayrıldığı işadamı Can Çelebi'de buldu. Ivana Sert ile Can Çelebi de 3 yıllık ilişkilerini sonlandırmışlardı.

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