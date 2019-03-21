Bu yıl 13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ilk gününde Emre Pakel, WSM ve DB Berdan defileleri yer aldı. Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.
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