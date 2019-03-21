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  • 21.03.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 18:02

'den skandal görüntü: Paçalarımı biraz indirir misiniz?

, geçtiğimiz gün başlayan Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e gitti. Magazin ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin akın ettiği defilede objektiflere poz veren Aleyna Tilki, sergilediği hareketler ve "Paçalarımı indirir misiniz?" sözüyle sosyal medyada büyük tepki aldı. Ağzından sakızını çıkartmayan Tilki, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu yıl 13. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul başladı. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un ilk gününde Emre Pakel, WSM ve DB Berdan defileleri yer aldı. Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.

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