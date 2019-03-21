Gökçe Bahadır, dizisinin final yapmasıyla Aykut Gürel'den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı. İlk konserini geçen hafta Ataşehir'de bir mekanda veren Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.
Gökçe Bahadır, dizisinin final yapmasıyla Aykut Gürel'den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı. İlk konserini geçen hafta Ataşehir'de bir mekanda veren Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.
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