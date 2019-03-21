Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 21.03.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 17:00

Albüm çıkaran ve ilk sahnesini alan 'ın konser ücreti dudak uçuklattı!

, rol aldığı dizinin final yapmasının gelen teklifi kabul ederek bir albüm çıkarttı. İlk konserini geçtiğimiz hafta Ataşehir'de bir mekanda veren sanatçının sahne performansı çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı. Bahadır'ın konserden aldığı ücretin dizilerden aldığı bölüm başı ücretten daha fazla olması herkesi şaşırttı.

Gökçe Bahadır, dizisinin final yapmasıyla Aykut Gürel'den gelen teklifi kabul etmiş, bir pop albümü çıkarmıştı. İlk konserini geçen hafta Ataşehir'de bir mekanda veren Gökçe Bahadır'ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriAlbüm çıkaran ve ilk sahnesini alan Gökçe Bahadır'ın konser ücreti dudak uçuklattı!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri