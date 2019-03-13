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  • 13.03.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 17:48

'Hayat Neden Şekil' şarkısını seslendirdi eşi döktürdü!

,yüzü olduğu bir markanın partisine eşi ile birlikte katıldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı özel gecede Kıvanç Tatlıtuğ sürpriz bir şekilde sahne aldı. Tatlıtuğ'un seslendirdiği Feridun Düzağaç şarkısı yalnızca eşi Başak Dizer tarafından beğenildi. İşte Başak Dizer'i oynatan Kıvanç Tatlıtuğ performansı...

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, geçtiğimiz akşam Kıvanç Tatlıtuğ'un yüzü olduğu markanın düzenlediği bir partiye katıldı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı partide sahne alan Feridun Düzağaç'a sürpriz bir şekilde Kıvanç Tatlıtuğ eşlik etti. Daha önce de rol aldığı dizi ve filmlerde sık sık şarkı söylediğine şahit olduğumuz oyuncuyu, eşi Başak Dizer yalnız bırakmadı. Tatlıtuğ, en sevdiği Feridun Düzağaç şarkısı olan 'Hayat Neden Şekil'i seslendirirken eşi Başak Dizer dans etmeye doyamadı.

Beşiktaş'taki etkinliğe Başak Dizer, Elçin Sangu, Melisa Pamuk, Bade İşçil, Yasemin ve İzzet Özilhan, Kerem Çatay, Kıvanç Kasabalı, Leyla Tanlar, Tanem ve Edhem Dirvana, Sarp Can Köroğlu, Zeynep Tosun, Duygu Sarışın, Cem Tatlıtuğ, Feridun Düzağaç ve Deniz Marşan'ın da aralarında bulunduğu yakın dostları ve moda dünyasının önemli isimleri katıldı.

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