Murat Cemcir ile İrem Sak arasında yakınlaşma olduğuna dair dedikodulara Murat Cemcir'den yanıt geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş dans eden Murat Cemcir ile İrem Sak arasında yakınlaşma oldu. İkili mekanın içinde samimi bir şekilde eğlenirken dışarıya ayrı ayrı çıktı. Bu yakınlaşmadan sonra İrem Sak ile Murat Cemcir, Instagram'dan birbirlerini takibe aldılar. İşte Murat Cemcir'in Instagram'dan paylaştığı İrem Sak açıklaması...