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  • 12.03.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 16:40

ile aşk mı yaşıyor? İşte Murat Cemcir'den İrem Sak paylaşımı

ile hakkında geçtiğimiz gün 'Aşk yaşıyorlar' iddiaları ortaya atıldı. İddiaya göre geçtiğimiz hafta Murat Cemcir ile İrem Sak, Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş eğlenmiş ve mekandan ayrı ayrı çıkmışlardı. Murat Cemcir, bugün Instagram hesabından İrem Sak hakkında bir paylaşımda bulundu.

ile arasında yakınlaşma olduğuna dair dedikodulara Murat Cemcir'den yanıt geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş dans eden Murat Cemcir ile İrem Sak arasında yakınlaşma oldu. İkili mekanın içinde samimi bir şekilde eğlenirken dışarıya ayrı ayrı çıktı. Bu yakınlaşmadan sonra İrem Sak ile Murat Cemcir, Instagram'dan birbirlerini takibe aldılar. İşte Murat Cemcir'in Instagram'dan paylaştığı İrem Sak açıklaması...

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