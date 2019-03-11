Murat Cemcir ile İrem Sak sevgili mi? Mekanda sarmaş dolaş eğlendiler ve...

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!

Murat Cemcir ile İrem Sak gözlerden uzak aşk yaşıyor dedikoduları aldı başını gitti. Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş dans eden çift birbirlerini Instagram'dan yakın takibe aldılar. İddiaya göre İrem Sak ile Murat Cemcir, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istiyor...

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