Murat Cemcir ile İrem Sak sevgili mi? Mekanda sarmaş dolaş eğlendiler ve...
Murat Cemcir ile İrem Sak arasında yakınlaşma olduğuna dair dedikodular dönmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş dans eden Murat Cemcir ile İrem Sak sevgili mi? İkili mekanın içinde samimi bir şekilde eğlenirken dışarıya ayrı ayrı çıktı. Bu yakınlaşmadan sonra İrem Sak ile Murat Cemcir, Instagram'dan birbirlerini takibe aldılar.
11.03.2019 11:56
- Son Güncelleme: 11.03.2019 12:14
SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!
Murat Cemcir ile İrem Sak gözlerden uzak aşk yaşıyor dedikoduları aldı başını gitti. Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir mekanda sarmaş dolaş dans eden çift birbirlerini Instagram'dan yakın takibe aldılar. İddiaya göre İrem Sak ile Murat Cemcir, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istiyor...
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