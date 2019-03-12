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  • 12.03.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 13:52

Ankara'da görsel ve işitsel şölen! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kalplere dokundu!

Türk Klasik ve Tasavvuf müziğinin değerli yorumcu ve bestecisi 11 Mart akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ankaralılar’a unutulmaz bir konser verdi. Yardımcısı Fuat Oktay, Ahmet Özhan Tasavvuf Musikisi Konseri'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Ahmet Özhan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşlik etti.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve bundan böyle farklı sanatçılar ile devam ettirilecek olan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan sevenleriyle buluştu.

Ahmet Özhan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, 11 Mart Pazartesi akşamı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tasavvuf Müziği Konseri"nde segah, segah niyaz, hicaz, neva ilahiler ile hüseyni ve uşşak nefesler seslendirildi.

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