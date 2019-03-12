T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve bundan böyle farklı sanatçılar ile devam ettirilecek olan kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan sevenleriyle buluştu.

Ahmet Özhan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından, 11 Mart Pazartesi akşamı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tasavvuf Müziği Konseri"nde segah, segah niyaz, hicaz, neva ilahiler ile hüseyni ve uşşak nefesler seslendirildi.