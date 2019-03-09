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  • 09.03.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 17:10

'ten flaş hamlesi!

ve çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Çiftin kısa bir süre önce boşanacakları iddiaları ortaya atılmış ve iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Beren Saat'ten şimdi de flaş bir Kenan Doğulu hamlesi geldi.

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