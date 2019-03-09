Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Çiftin kısa bir süre önce boşanacakları iddiaları ortaya atılmış ve iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Beren Saat'ten şimdi de flaş bir Kenan Doğulu hamlesi geldi.
Ünlü oyuncu Beren Saat'ten, eşi Kenan Doğulu ile ayrılacakları iddialarını güçlendirecek bir hamle geldi.
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