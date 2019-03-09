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  • 09.03.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 13:36

ile ayrıldı mı?

Çukur'un Sena'sı ile 'nun ayrıldığı iddia edilmişti. Günlerdir süregelen iddialara ilk yanıt Dilan Çiçek Deniz'den geldi. Peki Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Sokullu ayrıldı mı?

AYRILDILAR MI?

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu'nun ayrıldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dilan Çiçek Deniz'den bu iddialara ilk kez yanıt geldi.

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