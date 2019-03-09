AYRILDILAR MI?
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu'nun ayrıldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dilan Çiçek Deniz'den bu iddialara ilk kez yanıt geldi.
AYRILDILAR MI?
Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu'nun ayrıldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Dilan Çiçek Deniz'den bu iddialara ilk kez yanıt geldi.
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