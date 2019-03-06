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  • 06.03.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 10:11

Bizimkiler'in Abbas'ı yürüyen merdivenlerden düşüp yaralandı

Ünlü oyuncu Taksim'de yürüyen merdivenden düşerek yaralandı. Metroda yürüyen merdivenlerden düşen ünlü oyuncu kaşından ve yanağından yaralandı.

Bir süre önce felç geçiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu , Taksim Metrosu'nda yürüyen merdivenlerden inerken düştü. Kaşından ve yanağından yaralanan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan ünlü oyuncu Hikmet Karagöz bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı. Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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