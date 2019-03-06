6 yıldır birbirleriyle görüşmeyen Alişan ve Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde aralarındaki küslüğe son vermişt. Alişan ve Demet Akalın, ilk kez bir araya geldi. Alişan ve Demet Akalın o anları Instagram hesabında paylaştı.
6 yıldır birbirleriyle görüşmeyen Alişan ve Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde aralarındaki küslüğe son vermişt. Alişan ve Demet Akalın, ilk kez bir araya geldi. Alişan ve Demet Akalın o anları Instagram hesabında paylaştı.
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