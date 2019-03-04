The Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu. Elektonik müzik gurbu Prodigy'e dansçı olarak katılan daha sonra grubun solisti olarak başlayan Keith Flint 49 yaşında hayata veda etti.

İngiltere'de yaşayan sanatçının ölüm nedeni ile ilgili Essex polis departmanı sözcüsü "Ne yazık ki 49 yaşındaki bir adamın olay yerinde öldüğü açıklandı" diyen sözcü, "Daha sonra akrabalarına bilgi verildi. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor." dedi.

Keith Flint, 17 Eylül 1969 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Doğduğu şehir Essex'te büyüyen Flint, ilkokul ve lise öğrenimini de burada tamamladı.

1980'li yılların sonunda müzik kulübünde grubun kurucusu Liam Howlett ile tanışan Flint, gruba dansçı olarak katılmış, 1996 yılında "Firestarter" adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı. Bunun üzerine The Prodigy'nin sıradaki teklisi olan Breathe'in geri vokalliğini yaptı. Gelen beğeniler üzerine, "Serial Thrilla" ve "Fuel My Fire" teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı. Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint'i bir medya odağı haline getirdi. Ancak daha sonra Howlett ile aralarında anlaşmazlık doğmuştur.