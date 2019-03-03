Arabesk denilince akla ilk gelen isim Müslüm Gürses'tir. Tam 6 yıl önce bugün hayata gözlerini yumarak sevenlerini yasa boğan Müslüm Gürses'in hayatı gündemde merak konusu oldu. Peki bir Müslüm Gürses nasıl doğdu, Türk sanatına hangi eserlerini kazandırdı. İşte tüm bilgiler…



MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATI NASILDI?