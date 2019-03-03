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  • 03.03.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 12:43

6. ölüm yıldönümünde saygıyla anılıyor! İşte Müslüm Gürses’in hayatı…

Usta sanatçı aramızdan ayrılalı tam 6 yıl oldu. Sanat camiasının unutulmaz sesi Müslüm Gürses, 'Müslüm Baba' olarak anılmaya devam ediyor. Sevenlerinin saygı ve sevgiyle andığı Müslüm Gürses’in hayatı hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı.

Arabesk denilince akla ilk gelen isim Müslüm Gürses'tir. Tam 6 yıl önce bugün hayata gözlerini yumarak sevenlerini yasa boğan Müslüm Gürses'in hayatı gündemde merak konusu oldu. Peki bir Müslüm Gürses nasıl doğdu, Türk sanatına hangi eserlerini kazandırdı. İşte tüm bilgiler…

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATI NASILDI?

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