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  • 03.03.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 17:01

Kıbrıs'ta dolandırıldğını iddia ederek polise başvurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir emlakçı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi. Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alındı.

Selçuk Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.

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