Selçuk Yöntem, dün Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. Edinilen bilgilere göre Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için kapora olarak 350 bin TL gönderdiğini söyledi. Yöntem'in, "Parayı göndermeme rağmen ev de alınmadı param da geri verilmedi" dediği öğrenildi. Yöntem, parasının kendisine iade edilmesini istedi.