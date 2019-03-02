Acun Ilıcalı'dan boşandıktan hemen sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı gündemden inmiyor. Şeyma Subaşı bu kez İtalya pozlarıyla olay yarattı. Şeyma Subaşı, cesur pozlarını Instagram'dan paylaşırken bakın kızı Melisa ne yaptı.