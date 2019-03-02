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  • 02.03.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 16:45

'nın maskeli cesur pozları olay yarattı!

'dan boşandıktan sonra ile aşk yaşamaya başlayan , Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Venedik'te katıldığı bir partiden paylaştığı maskeli fotoğraflar çok konuşuldu.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan hemen sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı gündemden inmiyor. Şeyma Subaşı bu kez İtalya pozlarıyla olay yarattı. Şeyma Subaşı, cesur pozlarını Instagram'dan paylaşırken bakın kızı Melisa ne yaptı.

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