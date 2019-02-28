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  • 28.02.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 11:47

Son dakika... Miami dizisinin yıldızı evinde ölü olarak bulundu! ?

ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan 44 yaşındaydı. Ünlü oyuncunun ölümünü menajeri doğruladı. Mitch Clem, "Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.

Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. 44 yaşındaki ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı.Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.

Ünlü oyuncunun intihar haberlerini ise yalanlayan menajeri "Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi. Sheridan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Facebook ve Twitter üzerinden pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.

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