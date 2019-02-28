Deniz Akbulut kimdir? Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Deniz Akbulut'un hayat hikayesi seyirciler tarafından merak ediliyor. Yeşilçam'da bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Deniz Akbulut bilinmeyen bir nedenle 31 yaşındayken film setine görme yetisini kaybetmişti. Peki, Deniz Akbulut kimdir? Deniz Akbulut kaç yaşında ve nereli? İşte Deniz Akbulut'un hayat hikayesi...

DENİZ AKBULUT KİMDİR?

Deniz Akbulut, 1965 senesinde doğdu. Genç yaşta Yeşiçam'da ekranlara damga vuran Akbulut,

İngiltere'de özel bir Lady okulunda öğrenim görmüş, önce tiyatro sahnelerinde daha sonra sinema filmlerinde yer alarak başarılı bir kariyere sahip olmuştur. Ancak ünlü oyuncunun bu kariyeri maalesef uzun sürmemiştir.

Nejat Uygur Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Akbulut, daha sonra da 1976 yılında "Yirmidört Saat" adlı filmle sinemaya ilk adımını attı.

Kısa sürede başarıyı yakalayan oyuncu, "Kaderi Zorlama"nın da aralarında bulunduğu 50'ye yakın filmde rol aldı.

1991 yılında henüz 31 yaşındayken bir film setinde aniden görme yetisini kaybetti. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen rahatsızlık için kimileri tansiyon dedi, kimileri ise kullandığı bir ilacın buna yol açtığını söyledi.

Bir süre kariyerine de ara vermek zorunda kaldı. Gözlerinin açılması için ameliyat olması gerekiyordu ama yeterli maddi imkanları olmadığı için ameliyat şansını hala kullanamadı.

Çöpten Kalpler, Deniz Sınır gibi bir çok başarılı yapımda yer alan Deniz Akbulut'un özel hayatı da oldukça çalkantılı geçmiştir. Henüz yıldızının parlak olduğu dönemde, Cüneyt Arkın'ın aracılığı ile yine Cüneyt Arkın'ın arkadaşı ile nişanlanmış, ancak nişanlısının alkolik olması sebebiyle nişanı atmış

Daha sonra yeniden mutluluğu yakalamaya çalışan Akbulut, bir nişanlılık daha yaşamış. Ancak düğününe iki gün kala nişanlısı Deniz Akbulut'u hareket halindeki araçtan atmış ve yerlerde sürüklenmesine sebep olmuş.

Bu olayın ardından üçüncü kez nişanlanan Akbulut, bu nişanlısından kayınvalidesi yüzünden ayrılmış. Bir türlü mutluluğu yakalayamayan Akbulut, dördüncü nişanlısı ile evlenmiş. Ancak kendisinden 17 yaş büyük olan eşi tarafından şiddete maruz kaldığı için boşanmış.

Hayat mücadelesine devam eden Akbulut, şimdilerde halen yeterli miktarda parayı bularak gözlerinin açılacağı günün hayalini kuruyor.