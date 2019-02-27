Şarkıcı Jale kimdir?

Türk pop müzik şarkıcısı olan Jale Bekar, "Üzgünüm" şarkısıyla bir dönem sıkça dinlenmişti. 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı Jale yeniden gündeme geldi ve hayatı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

ŞARKICI JALE BEKAR KİMDİR?



24 Temmuz 1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Ortaokul ve lise yılları boyunca çeşitli müzik yarışmalarına katıldı. Müzik hayatına 1979 Altın Mikrofon Ses Yarışması'na katılarak başladı. Bahse konu yarışmada ikinci olan Jale, gelen teklifleri değerlendirerek Nisa Serezli, Tolga Aşkıner, Göksel Kortay ve Kerem Yılmazer gibi sanatçılarla müzikallerde rol aldı. Yaklaşık olarak üç yıl süren tiyatro çalışmalarının ardından beş yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde orkestra solistliği yaptı. Şan pedagogu Belkıs Aran'dan on dört yıl boyunca şan ve solfej dersleri aldı. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.





İlk albümü "Süreyya"yı 1986 yılında çıkardı. Son albüm çalışması "Yüreğimin Şarkıları" ise 1999 yılında yayınlanmıştır. Bu albümde isimleri Jale'yle birlikte anılan iki tanınmış şarkı, "Üzgünüm" ve "Son Geceler" yeni düzenlemeleriyle yer almıştır. Sanatçı son olarak kariyerinin ilk EPsi "Mor" ile sevenlerine merhaba demiştir.



Albümleri:

Süreyya (Göksoy-1986)

Son Geceler (Emre-1993)

Beni Hatırlarsın (Raks-Marş Müzik-1994)

Yüreğimin Şarkıları (Universal-Neşe Müzik-1999)

Mor (Ossi Müzik-6 Mayıs 2011)