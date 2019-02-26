Bir televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesi ile Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.