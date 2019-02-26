Almeda Abazi sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu paylaştı, sosyal medya gündemine düştü. 2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 7 buçuk aylık hamile olan Almeda Abazi, dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI
Almeda Abazi'nin karnındaki bebeğiyle çekildiği eğlenceli videosu takipçileri tarafından çok beğenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.