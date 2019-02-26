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  • 26.02.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 12:19

'nin hamileliği rahat geçiyor! İşte Almeda Abazi'den hamile dansı!

'nin Instagram hesabından paylaştığı hamile dansı çok konuşuldu. Oyuncu ile evli olan Arnavut asıllı güzel Almeda Abazi'nin Instagram hesabından paylaştığı eğlenceli video, hamileliğinin rahat ve sorunsuz gösterdiğini gösteriyor. İşte Almeda'nın çok konuşulan dansı...

sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu paylaştı, sosyal medya gündemine düştü. 2017 yılında dünyaevine giren ile Almeda Abazi, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 7 buçuk aylık hamile olan Almeda Abazi, dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Almeda Abazi'nin karnındaki bebeğiyle çekildiği eğlenceli videosu takipçileri tarafından çok beğenildi.

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