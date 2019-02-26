Almeda Abazi sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu paylaştı, sosyal medya gündemine düştü. 2017 yılında dünyaevine giren Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 7 buçuk aylık hamile olan Almeda Abazi, dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ HAYRAN KALDI

Almeda Abazi'nin karnındaki bebeğiyle çekildiği eğlenceli videosu takipçileri tarafından çok beğenildi.