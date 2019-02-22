Hatice Zeynep Tunç, kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan Ahmet Kural hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tunç, Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde tanık olarak ifadesinin alındığını bildirdi. Tunç, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını, Ahmet Kural iftira suçunu işlediğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Şubat 2019 tarihli takipsizlik kararında Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı, belirtilerek "Şüpheli Ahmet Kural'ın iftira kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.