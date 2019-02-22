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  • 22.02.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 13:57

Son dakika: - Sıla olayında flaş gelişme! Ahmet Kural'a ‘yalancı tanıklık’tan takipsizlik kararı...

, 'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Sıla'nın darp edildiği gece ile ilgili adında bir kişi WhatsApp'tan arkadaşına gönderdiği mesajla soruşturmada tanık olmuştu. Ahmet Kural ise, "Benim öyle bir komşum yok" diyerek Tunç'un yalancı tanık olduğunu öne sürmüştü. Hatice Zeynep Tunç'un şikayeti üzerine Kural hakkında başlatılan soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verildi.

, kendisini yalancı tanıklıkla suçlayan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tunç, Ahmet Kural ile arasında meydana gelen darp olayına şahit olduğunu, polis merkezinde tanık olarak ifadesinin alındığını bildirdi. Tunç, yalan tanıklık yapmasının mümkün olmadığını, Ahmet Kural iftira suçunu işlediğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Şubat 2019 tarihli takipsizlik kararında Ahmet Kural hakkında iftira suçunun oluşmadığı, belirtilerek "Şüpheli Ahmet Kural'ın iftira kast amacıyla olduğunun tespiti bu aşamada yapılamayacağı anlaşıldığından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.

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