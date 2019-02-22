Son zamanlarda sürekli düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen usta oyuncu Fatma Girik'in ameliyat olunmasına karar verildi. Girik, beyinde su toplaması anlamına gelen hastalıktan dolayı ameliyat oldu.

Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçirdi.