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  • 22.02.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 16:16

beyin ameliyatı geçirdi

, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik'in doktoru, yaptığı açıklamada "Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda." dedi. 76 yaşındaki oyuncu, üç hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Son zamanlarda sürekli düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen usta oyuncu Fatma Girik'in ameliyat olunmasına karar verildi. Girik, beyinde su toplaması anlamına gelen hastalıktan dolayı ameliyat oldu.

Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçirdi.

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