Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik'in ameliyat olduğunu duyan insanlar internette usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detayları aramaya başladı. Peki, usta oyuncu Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili doktoru ameliyatın ardından açıklama yaptı.

FATMA GİRİK'İN HASTALIĞI NE?

Türk Sineması'nın usta ismi Fatma Girik shunt ameliyatı oldu. Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, ameliyat olmasına karar verildi.