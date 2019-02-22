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  • 23.02.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 02:21

'in hastalığı ne? Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi

'in ameliyat olmasının ardından insanlar Fatma Girik'in hastalığı ne sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, usta oyuncu Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik'in ameliyat olduğunu duyan insanlar internette usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detayları aramaya başladı. Peki, usta oyuncu Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili doktoru ameliyatın ardından açıklama yaptı.

FATMA GİRİK'İN HASTALIĞI NE?

Türk Sineması'nın usta ismi Fatma Girik shunt ameliyatı oldu. Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik'in, ameliyat olmasına karar verildi.

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