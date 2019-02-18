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  • 18.02.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 18:07

yaptığı yardımların ardından bir kez daha dikkatleri üzerine çekti

, bu kez de bir köy evini ziyaret etmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik'ten yeni paylaşım geldi. Afrika'da su kuyusu ihtiyacı olan insanların yardımına koşan Özçelik, bir süre ahırda hayvanlarla vakit geçirip doğanın tadını çıkardı.

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