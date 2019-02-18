Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik'ten yeni paylaşım geldi.
Gamze Özçelik yaptığı yardımların ardından bir kez daha dikkatleri üzerine çekti
Gamze Özçelik, bu kez de bir köy evini ziyaret etmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik'ten yeni paylaşım geldi. Afrika'da su kuyusu ihtiyacı olan insanların yardımına koşan Özçelik, bir süre ahırda hayvanlarla vakit geçirip doğanın tadını çıkardı.
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