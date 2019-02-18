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  • 18.02.2019 08:37
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 08:37

çark etti: Aylık gelirim 350 bin lira

ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan , yeni bir dilekçe verdi. Şarkıcı, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi.

Berkay çark etti!

Ünlü şarkıcı , bir mekanda kavga ettiği 'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay'ın "Aylık gelirim bin lira" demesi şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü şarkıcı, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.

'250-350 BİN LİRA ARASI'
Berkay, dilekçede şu ifadeleri kullandı: "30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır."


SABAH

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