GaleriMagazin

Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı! Arda Turan ile kavgası olay olmuştu

Bir gece kulübünde yumruk yumruğa kavga eden Arda Turan ve Berkay için hukuki süreç başlamıştı. Davaya, şarkıcı Berkay'ın 'Aylık gelirim bin lira' beyanı damga vurmuştu. Maliye, Berkay'ın bu beyanı için harekete geçti. Öte yandan Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda fiyatı dudak uçuklatan terlikleri ve spor araba koleksiyonu ile görüntülenen Berkay hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlar yapılıyor...

01.02.2019 09:22 - Son Güncelleme: 01.02.2019 09:58
Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı!

TÜRKİYE ONLARIN KAVGASINI KONUŞUYOR

Bir gece kulübünde Arda Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözlü olarak taciz etmesi daha sonra Berkay ile Arda Turan yumruk yumruğa kavga etmesi ve işin hastanede silahla ateş açmaya kadar varması sonrası, hukuki süreç başladı.

Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı!

Berkay aile Arda Turan, önceki gün hakim karşısına çıktı. Berkay'ın hakimin "Aylık gelirin ne kadar?" şeklindeki rutin sorusuna "1000 lira" yanıtı vermesi gündeme damga vurdu. Ardından tüm gözle Berkay'ın mal varlığına çevirildi.

Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı!

'ASLA KÖTÜ NİYET DEĞİL'

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer önce "Müvekkilimin duruşmada kendi ifadesidir, ben bir şey söyleyemem" dedi...

Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı!

Daha sonra bir programın canlı yayınına katılan Ayşegül Mermer şu sözlerle duruma açıklık getirdi;

"Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hâkimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hakim bilirdi ve 'Emin misin?' diye sorardı."

Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı!

Hürriyet'in haberine göre Berkay, Beykoz Konakları'nda oldukça lüks bir villada yaşıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...
Hadise Instagram'dan paylaştı! Kısa sürede olay oldu...