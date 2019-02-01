Berkay 'Aylık gelirim 1000 lira' beyanıyla kendini yaktı! Arda Turan ile kavgası olay olmuştu

Daha sonra bir programın canlı yayınına katılan Ayşegül Mermer şu sözlerle duruma açıklık getirdi;

"Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hâkimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hakim bilirdi ve 'Emin misin?' diye sorardı."