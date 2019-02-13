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  • 13.02.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 13:46

- davası ile ilgili "müşteki" olarak ifade verdi

, 'dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini basınla paylaştığı gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte gelen Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Burada Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı Ekrem Aydıner tarafından alındı.

Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini, yaptığı açıklamalarda basınla paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

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