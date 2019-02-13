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  • 13.02.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 12:17

Sanatçı hayatını kaybetti! Ozan Arif kimdir?

tedavi gördüğü Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Ülkücü camianın yakından tanıdığı Ozan Arif kimdir?

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, , ve ile birlikte en bilinen simalardan olan Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak i tedavisi gördüğü öğrenildi. Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.

OZAN ARİF KİMDİR?
'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu `da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.

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