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  • 12.02.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 16:55

'tan 'a uyarı: Yok artık o kadar da değil!

ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. İlişkilerini sosyal medya hesabından duyuran Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup hakkında açıklamalarda bulundu. "Aşkı en başa koymak büyük hata. Bir şeyi kafadan zirveye koyunca o yolculuk uzun olmuyor." diyen Mustafa Sandal'a sevgilisi Melis Sütşurup'tan uyarı geldi.

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a uyarı!

"AŞKI EN BAŞA KOYMAK BÜYÜK HATA!"

Mustafa Sandal, "Takipçilerime söz verdiğim için Melis'i ilk kez onlarla tanıştırdım. Şu anda yeni başlayan bir ilişki. Hayırlısı olsun, yolu güzel olsun. İnsanlar birbirlerini tanıyacaklar, ilişkilerini geliştirecekler ve biz o güzel aşamadayız." şeklinde konuştu. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan sanatçı,"Geçmişte şu hatayı çok yapıyordum. Aşkı en başa koymak büyük hata. Bir şeyi kafadan zirveye koyunca o yolculuk uzun olmuyor.

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