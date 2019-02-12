"AŞKI EN BAŞA KOYMAK BÜYÜK HATA!"

Mustafa Sandal, "Takipçilerime söz verdiğim için Melis'i ilk kez onlarla tanıştırdım. Şu anda yeni başlayan bir ilişki. Hayırlısı olsun, yolu güzel olsun. İnsanlar birbirlerini tanıyacaklar, ilişkilerini geliştirecekler ve biz o güzel aşamadayız." şeklinde konuştu. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan sanatçı,"Geçmişte şu hatayı çok yapıyordum. Aşkı en başa koymak büyük hata. Bir şeyi kafadan zirveye koyunca o yolculuk uzun olmuyor.