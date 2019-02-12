Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 12.02.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 11:28

: hayatını kaybetti! Usta oyuncu ?

geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu Erdoğan Sıcak'tan bugün kötü haber geldi. Ses sanatçısı ve yazar , usta sanatçı Erdoğan Sıcak’ın vefat ettiğini duyurdu. Onur Akay'ın ardından acı haberi Erdoğan Sıcak'ın kızı sosyal medya hesabından,' Babam Erdoğan Sıcak'ı kaybettik. Perşembe günü defnedeceğiz. Detaylı bilgiyi daha sonra vereceğim’ notuyla paylaştı. 79 yaşındaki ?

Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Sıcak fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören usta oyuncu bugün hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriSon dakika: Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti! Usta oyuncu Erdoğan Sıcak kimdir?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar