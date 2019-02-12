Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Sıcak fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören usta oyuncu bugün hayatını kaybetti.
Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Sıcak fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören usta oyuncu bugün hayatını kaybetti.
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