Yalçın Menteş, dün gece hayatını kaybetti. Bir süredir yoğum bakımda tedavi gören Menteş'in ölüm haberini oğlu Atilla Menteş duyurdu: "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...