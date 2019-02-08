Yalçın Menteş, dün gece hayatını kaybetti. Bir süredir yoğum bakımda tedavi gören Menteş'in ölüm haberini oğlu Atilla Menteş duyurdu: "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"
Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...
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