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  • 08.02.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 11:49

'in ölüm nedeni nedir? Yalçın Menteş'in hastalığı neydi?

, dün gece Göztepe'de özel bir hastanede hayatını kaybetti. 2013 yılında sağ bacağı kesilen ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in ölüm nedeni nedir? İşte Yalçın Menteş'in hastalığı ve doktorundan gelen açıklama...

Yalçın Menteş, dün gece hayatını kaybetti. Bir süredir yoğum bakımda tedavi gören Menteş'in ölüm haberini oğlu Atilla Menteş duyurdu: "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

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