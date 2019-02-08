Cem Karaca ölümünün 15. yılında saygı ve sevgiyle anılıyor!

Türk rock müziğinin öncülerinden olan Cem Karaca; farklı giyim tarzından takılarına, saçlarından şarkılarına kadar dikkat çeken biri olarak milyonlarca kişinin hafızasına kazındı. Müzisyenliğinin dışında söz yazarı, besteci, sinema ve tiyatro oyuncusu da olan Cem Karaca'nın hayatına dair merak edilen bilgileri derledik.