Türk rock müziğinin öncülerinden olan Cem Karaca; farklı giyim tarzından takılarına, saçlarından şarkılarına kadar dikkat çeken biri olarak milyonlarca kişinin hafızasına kazındı. Müzisyenliğinin dışında söz yazarı, besteci, sinema ve tiyatro oyuncusu da olan Cem Karaca'nın hayatına dair merak edilen bilgileri derledik.
Cem Karaca ölümünün 15. yılında saygı ve sevgiyle anılıyor!
Unutulmaz ses sanatçısı Cem Karaca'nın bugün ölüm yıldönümü… Sevdiklerini yasa boğan Cem Karaca 15. yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Geride birbirinden değerleri eserlerini bırakan Cem Karaca bu özel günde saygı ve sevgiyle anılıyor.
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