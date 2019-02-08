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  • 08.02.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 13:30

hastaneye kaldırıldı! Erdoğan Sıcak kimdir?

'ın uzun yıllardır hastası olduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Pazartesi gününden bu yana yoğun bakımda tedavi altında bulunan Erdoğan Sıcak, ilk olarak 1975'te 'Kaynanalar' dizisinde rol aldı.

79 yaşındaki Sıcak'ın uzun yıllardır KOAH hastası olduğu ve bu nedenle pazartesi gecesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Erdoğan Sıcak, ilk olarak 1975'te 'Kaynanalar' dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987'de Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan 'Muhsin Bey'de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak, son olarak ise 'İstanbullu Gelin' ve 'Şahsiyet' dizilerinde de rol aldı.

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