Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 07.02.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 09:24

kimdir? Fahriye Evcen’in sağlık durumu nasıl?

Başarılı ve güzel oyuncu gündemde en sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Güzel yüzüyle birçok reklam filminde de rol alan Fahriye Evcen’in hamile olması da gündemde büyük ilgi gördü. Peki hastaneye kaldırılan Fahriye Evcen’in sağlık durumu nasıl?



Fahriye Evcen 7 aylık hamile ve gribal enfeksiyondan dolayı hastaneye yattığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine hayranları büyük üzüntü yaşadı. Güzel oyuncunun hayatına dair bilgiler de sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi gelmezsek, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Almanya'dan İstanbul'a geldiği duyuruldu.

Hayranları Fahriye Evcen'in hamile fotoğraflarını paylaşmasını dört gözle beklese de böyle bir adım henüz gelmedi. Karnını göstermeyen ünlü oyuncu hayatından kareler paylaşmaya devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriFahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen’in sağlık durumu nasıl?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar