Fahriye Evcen 7 aylık hamile ve gribal enfeksiyondan dolayı hastaneye yattığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine hayranları büyük üzüntü yaşadı. Güzel oyuncunun hayatına dair bilgiler de sıkça araştırılmaya başlandı. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi gelmezsek, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Almanya'dan İstanbul'a geldiği duyuruldu.Hayranları Fahriye Evcen'in hamile fotoğraflarını paylaşmasını dört gözle beklese de böyle bir adım henüz gelmedi. Karnını göstermeyen ünlü oyuncu hayatından kareler paylaşmaya devam ediyor.