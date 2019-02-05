UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay yaşamını yitirdi. İş kadını Nazire Dedeman Çağatay 70 yaşındaydı. Nazire Dedeman Çağatay, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Umut Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Nazire Dedeman Çağatay'ın dün geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyon sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Perşembe günü ÿikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.