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  • 06.02.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 12:06

'in bilinci açıldı! Doğum günü yaklaşan Erbil'in ilk isteği bakın ne oldu

, evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış ve kırıklardan birinin akciğer zarına batması sonucunda da yoğun bakıma alınmıştı. 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi ile durumu iyice ağırlaşan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu sevenleri tarafından her gün merak ediliyor. 8 Şubat'ta 62 yaşına girecek olan ünlü şovmenden iyi haber geldi. Mehmet Ali Erbil'in bilinci açıldı ve konuşmaya başladı. İlk isteği bakın ne oldu...

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor.

İLK İSTEĞİ LAHMACUN VE PİZZA!

Posta'nın haberine göre Mehmet Ali Erbil, normal odaya alındı, bilinci açıldı, konuşmaya başladı. Bilinci açılır açılmaz ilk isteği lahmacun ve pizza oldu.

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