Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor.

İLK İSTEĞİ LAHMACUN VE PİZZA!

Posta'nın haberine göre Mehmet Ali Erbil, normal odaya alındı, bilinci açıldı, konuşmaya başladı. Bilinci açılır açılmaz ilk isteği lahmacun ve pizza oldu.