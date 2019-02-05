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  • Son Güncelleme: 05.02.2019 12:58

Son dakika: hastaneye kaldırıldı! Usta oyuncu Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

, hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düştüğü belirtilen ünlü oyuncu Fatma Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Usta oyuncu Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında detaylar...

FATMA GİRİK HASTANEYE KALDIRILDI!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde düşen ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı. Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Girik, alınan bilgiye göre dengesini kaybetmesi sonucu evinde düştü.

Bakıcılarının haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Girik, evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boyunluk takıldığı gözlenen ünlü oyuncunun, bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

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