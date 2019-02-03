Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, Muhsin Yazıoğlu gibi Sivaslı. Tüm haber merkezlerinin peşinde koşuyor ancak kimseye röportaj vermeyen ve asla konuşmuyor. Peki, Derdim olsun klibinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na selam duran fenomen Reynmen kimdir?