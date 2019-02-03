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  • 03.02.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 03.02.2019 12:36

adıyla tanınan Derdim Olsun klibinde 'na selam durdu! ?

adıyla tanınan 'ın Derdim olsun şarkısının klibi 7 günde 53 milyon kez izlendi. Tüm Türkiye'nin konuştuğu klipte, BBP lideri merhum 'nun şehit olduğu helikopter kazasına gönderme yapan, Youtube'da Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş kimdir?

Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, Muhsin Yazıoğlu gibi Sivaslı. Tüm haber merkezlerinin peşinde koşuyor ancak kimseye röportaj vermeyen ve asla konuşmuyor. Peki, Derdim olsun klibinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na selam duran fenomen Reynmen kimdir?

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