30 Ekim 2018'de, Murat Başoğlu'nun yanında çalışan Işılay Yılmaz, Hande Bermek'in evindeyken Murat Başoğlu, Bermek'in evine giderek bahçe duvarından atlayıp içeri girdi. Eski eşini ve Işılay Yılmaz'ı darp etmek istedi.

Mağdurların şikâyeti üzerine jandarma, Başoğlu'nu gözaltına aldı.

Soruşturma 25 Ocak'ta tamamlandı ve iddianamede Başoğlu'nun 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Başoğlu, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Murat Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek'i suçlayarak tehdit ettiği iddia edildi.