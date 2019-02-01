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  • 01.02.2019 17:37

'nin taktiği: ya veda ediyor

'nin bir süre yalnız kalmak için sosyal medyaya ara vereceği iddia edildi. Instagram'da 145 milyon takipçisi bulunana sosyal medya detoksuna girmiş ve Instagram kullanmayı bir süreliğine bırakmıştı. Paylaşımlarıyla gündem olan Hadise, önümüzdeki günlerde Maldivler'e gidecek. Selena Gomez gibi sosyal medyadan uzak kalmayı planlayan şarkıcı Hadise'nin, tatil zamanı bu isteğini yerine getirebilecek mi merak konusu oldu...

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