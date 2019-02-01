Hadise'nin bir süre yalnız kalmak için sosyal medyaya ara vereceği iddia edildi. Instagram'da 145 milyon takipçisi bulunana Selena Gomez sosyal medya detoksuna girmiş ve Instagram kullanmayı bir süreliğine bırakmıştı. Paylaşımlarıyla gündem olan Hadise, önümüzdeki günlerde Maldivler'e gidecek. Selena Gomez gibi sosyal medyadan uzak kalmayı planlayan şarkıcı Hadise'nin, tatil zamanı bu isteğini yerine getirebilecek mi merak konusu oldu...
HADİSE SOSYAL MEDYAYA VEDA EDİYOR!
Hadise'nin kendisiyle baş başa kalmak için sosyal medyadan uzak duracağı iddia edildi.
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