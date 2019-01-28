EBRU GÜNDEŞ' 25 BİN TL'LİK İCRA ŞOKU!

Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Rıza Sarraf hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Sarraf'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.