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  • 28.01.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 16:22

'in başı derde girdi! Eşi 'ın aidat borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı

'in başı derde girdi. Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi, hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Rıza Sarraf'a ulaşamayan alacaklının avukatı, Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderdi. Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

EBRU GÜNDEŞ' 25 BİN TL'LİK İCRA ŞOKU!

Büyükçekmece'deki sitenin yönetimi Rıza Sarraf hakkında aidat borcu nedeniyle 25 bin TL'lik icra takibi başlattı. Sarraf'a ulaşılamayınca alacaklı avukatının talebi üzerine Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi. İhbarnamede 25 bin TL borç nedeniyle Sarraf'ın Gündeş'in nezdindeki hak ve alacaklarının 25 bin TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtildi. Ebru Gündeş de avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne itiraz ederek, Rıza Sarraf'ın kendisinden hak ve alacağının bulunmadığını savundu. Bu nedenle haciz talebinin yerine getirilemediğini bildiren Gündeş, haciz kararına itiraz etti.

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