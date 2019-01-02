Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönündeki iddialara Bircan Bali son noktayı koydu. Ebru Gündeş'in son zamanlardaki kilolu hali akıllara 'hamile mi?' sorusunu getirmişti ancak bunun doğru olmadığı espirili bir dille yalanlanmıştı. Bir magazin programında Bircan Bali, "Siz söylenenlere değil benim dediğime bakın; Ebru Gündeş hamile! Yakında da eşinin yanına ABD'ye gidecek. Hatta 2. Çocuğunu da ABD'de doğuracak" sözleriyle Gündeş'in hamileliğini doğruladı!

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:34:43 Güncelleme: 12:41:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





