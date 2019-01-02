Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönündeki iddialara Bircan Bali son noktayı koydu. Ebru Gündeş'in son zamanlardaki kilolu hali akıllara 'hamile mi?' sorusunu getirmişti ancak bunun doğru olmadığı espirili bir dille yalanlanmıştı. Bir magazin programında Bircan Bali, "Siz söylenenlere değil benim dediğime bakın; Ebru Gündeş hamile! Yakında da eşinin yanına ABD'ye gidecek. Hatta 2. Çocuğunu da ABD'de doğuracak" sözleriyle Gündeş'in hamileliğini doğruladı!

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:34:43 Güncelleme: 12:41:00
Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönünde iddialar geçtiğimiz günlerde basında yer almıştı. Gündeş cephesinden ise jet bir yalanlama gelmiş ve "Hamilelik saklanacak bir şey değil. Öyle bir şey yok. Kilo aldı. Herkes onu bebek sanıyor" açıklaması yapılmıştı.

Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

EBRU GÜNDEŞ İKİNCİ ÇOCUĞUNU AMERİKA'DA DOĞURACAK!

Bir magazin programının canlı yayınında Bircan Bali, Ebru Gündeş'in hamile olduğunu yeniden dile getirdi. Yapılan açıklamanın doğru olmadığını iddia eden Bircan Bali, "Ebru Gündeş hamile ve yakında da eşinin yanına ABD'ye gidecek. Hatta 2. Çocuğunu da ABD'de doğuracak" dedi.

Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

NELER İDDİA EDİLMİŞTİ?

Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda eşi Reza Zarrab'ın yanına gitmişti. İddialara göre yeniden anne olmak isteyen Ebru Gündeş'in vücudundaki şişlikler hamile olduğunun göstergesiydi.

Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

Amerika'da tutuklandıktan sonra itirafçı olup tanık konumuna geçerek serbest kalan Reza Zarrab'la evliliğini sürdüren Ebru Gündeş'in, New York ziyaretleri sırasında hamile kaldığı iddia edilmişti.

Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!

HERKESTEN SAKLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gündeş'in, hamileliğini yakın çevresinden bile sakladığı iddialar arasında.

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