Bircan Bali canlı yayında anlattı: Ebru Gündeş Amerika'da doğum yapacak!
Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönündeki iddialara Bircan Bali son noktayı koydu. Ebru Gündeş'in son zamanlardaki kilolu hali akıllara 'hamile mi?' sorusunu getirmişti ancak bunun doğru olmadığı espirili bir dille yalanlanmıştı. Bir magazin programında Bircan Bali, "Siz söylenenlere değil benim dediğime bakın; Ebru Gündeş hamile! Yakında da eşinin yanına ABD'ye gidecek. Hatta 2. Çocuğunu da ABD'de doğuracak" sözleriyle Gündeş'in hamileliğini doğruladı!
EBRU GÜNDEŞ İKİNCİ ÇOCUĞUNU AMERİKA'DA DOĞURACAK!
Bir magazin programının canlı yayınında Bircan Bali, Ebru Gündeş'in hamile olduğunu yeniden dile getirdi. Yapılan açıklamanın doğru olmadığını iddia eden Bircan Bali, "Ebru Gündeş hamile ve yakında da eşinin yanına ABD'ye gidecek. Hatta 2. Çocuğunu da ABD'de doğuracak" dedi.