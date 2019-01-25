Felaket Tellalı lakabıyla tanınan ses sanatçısı ve Onur Akay, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan'ı kaybeden türkücü İzzet Yıldızhan'ın, diğer ağabeyi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.
Felaket Tellalı lakabıyla tanınan ses sanatçısı ve Onur Akay, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan'ı kaybeden türkücü İzzet Yıldızhan'ın, diğer ağabeyi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.
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