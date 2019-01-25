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  • 25.01.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:11

'ın ağabeyi 'a kanser teşhisi konuldu!

'ın 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi 'ı kaybetmişti. Türkücü , bu kez de diğer ağabeyi Mehmet Yıldızhan'a konulan kanser teşhisi ile yıkıldı. Kötü haberi '' olarak bilinen duyurdu.

Felaket Tellalı lakabıyla tanınan ses sanatçısı ve Onur Akay, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan'ı kaybeden türkücü İzzet Yıldızhan'ın, diğer ağabeyi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

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