Felaket Tellalı lakabıyla tanınan ses sanatçısı ve Onur Akay, 2017 yılında kanser tedavisi gören ağabeyi Mehmet Yıldızhan'ı kaybeden türkücü İzzet Yıldızhan'ın, diğer ağabeyi Mahmut Yıldızhan'a da kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.