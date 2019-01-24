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  • 24.01.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:24

Son dakika: Oyuncu 'ın ağabeyi ölü bulundu

ÜNLÜ oyuncu ve yapımcı 'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.

ÜNLÜ oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın, 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ömer Can'ın şüpheli ölümüyle ilgili polis ve savcılık, soruşturma başlattı.

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