Meryem Uzerli, üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçtiği anları paylaştı. Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Kızı ile keyifli anlarını paylaşan Uzerli, bu kez de üstsüz fotoğrafıyla sosyal medyada yerini aldı. İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medya paylaşımı...