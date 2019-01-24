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  • 24.01.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 13:30

Meryem Uzerli'nin u sosyal medya gündemine oturdu!

Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçti. Uzun bir süredir dizilerde görünmeyen Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından paylaştığı üstsüz fotoğrafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fotoğrafları gören takipçiler ise Uzerli'yi yeniden ekranda görmek istediklerini belirtti. İşte Meryem Uzerli'nin olay yaratan paylaşımı...

Meryem Uzerli, üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçtiği anları paylaştı. Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Suzan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Kızı ile keyifli anlarını paylaşan Uzerli, bu kez de üstsüz fotoğrafıyla sosyal medyada yerini aldı. İşte Meryem Uzerli'nin sosyal medya paylaşımı...

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