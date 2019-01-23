Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti!

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgradda oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilovanın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.