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  • 20.01.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 15:35

'nın annesi hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu 'nın annesi hayatını kaybetti. Akusta, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncunun acı günü

Ünlü oyuncu 'nın annesi hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Canım annemiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun!

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