Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın annesi hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu Mesut Akusta, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Canım annemiz Sare Akusta hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun!
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