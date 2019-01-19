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  • 19.01.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 11:38

adını izinsiz kullananlara acımadı!

, ismini ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak zayıflama ilaçları satan bir firmadan şikayetçi oldu. Sayan, ‘İmajım zedelendi’ dedi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, internet üzerinden zayıflama ilaçları satan bir kozmetik firmasının fotoğraf ve ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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