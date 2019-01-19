Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, internet üzerinden zayıflama ilaçları satan bir kozmetik firmasının fotoğraf ve ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, internet üzerinden zayıflama ilaçları satan bir kozmetik firmasının fotoğraf ve ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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