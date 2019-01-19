Milliyet'in haberine göre önceki akşam 'Aşk Tohumu' adlı parçasına klip çeken Hande Yener; Demet Akalın, Hülya Avşar ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre önceki akşam 'Aşk Tohumu' adlı parçasına klip çeken Hande Yener; Demet Akalın, Hülya Avşar ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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