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  • 19.01.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 09:57

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Ünlü şarkıcı uzun zamandır dargın olduğu, kısa bir süre önce barıştığı şarkıcı hakkında öyle bir açıklama yaptı ki, ortalık her an karışabilir.

Milliyet'in haberine göre önceki akşam 'Aşk Tohumu' adlı parçasına klip çeken Hande Yener; Demet Akalın, Hülya Avşar ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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